Da Avellino al Madagascar: il cuore buono di Rione San Tommaso batte forte Costruire un ospedale e aiutare i meno fortunati, questo l'obiettivo dell'iniziativa

Hanno caricato un container con beni alimentari, prodotti per l'igiene personale, pannelli solari, medicine, cancelleria, e materiali elettrici per partire alla volta del Madagascar. Fare del bene con azioni concrete e iniziative solidali, è questo lo spirito che muove i benefattori e associazioni della comunità di Sant'Alfonso Maria dei Liguori a Rione San Tommaso ad Avellino. Sotto l'egida del gruppo missionario i benefattori, che sono molteplici tra aziende e persone private soprattutto della comunità, hanno raccolto tantissimo materiale necessario, da portare a migliaia di chilometri di distanza. "Beni alimentari beni di igiene personale pannelli solari medicine cancelleria ecc... Ma soprattutto abbiamo raccolto materiale elettrico per allestire un ospedale - raccontano emozionati i responsabili.-. è questo il nostro modo di dare sviluppo concreto alla nostra fede e amore per il prossimo. È il nostro modo di essere davvero comunità coesa e impegnata per le persone meno fortunate. La logistica è avvenuta grazie a Palladino Giacomo trasporti. Tutto il materiale elettrico è stato fornito dalla ditta elettrocanali - spiegano -.".

La responsabile del gruppo è Rossana Testa . Il responsabile della logistica è Gennaro iannaccone. "La missione esiste da oltre 50 anni ed opera in Madagascar principalmente. Una missione che costruisce scuole pozzi e ospedali di maternità. Ora ha allestito anche dei pannelli solari e inverter annessi per l'alimentazione degli ospedali. Strutture che offrono, in questo momento , istruzione ad oltre 3000 bambini" . Spiegano gli organizzatori.