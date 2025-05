Raccordo autostradale 2 di Avellino: intervento innovativo dell'Anas Una barriera all'avanguardia ideata per tutelare e proteggere tutti gli utenti della strada

Lungo il raccordo autostradale 2 “di Avellino” sono in corso i lavori di implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità, relativi anche all’installazione delle nuove barriere spartitraffico centrali (Ndba).

Nel dettaglio, ha preso il via una nuova fase lavorativa tra Montoro e Fisciano che ha reso necessaria l’attivazione dello scambio di carreggiata dal km 9,900 ed il km 10,400, con chiusura della tratta in direzione Salerno e attivazione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Avellino, avanzano, infatti, le attività di manutenzione relative ai sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma.

Successivamente le lavorazioni proseguiranno con l’installazione delle barriere spartitraffico nel tratto terminale dell’intero primo lotto funzionale (ovvero Montoro km 14,000 - Fisciano km 8,200) - comprendente altresì alcune migliorie legate alla nuova pavimentazione - con ultimazione fissata entro il prossimo mese di luglio.

Nel contempo, sono altresì in corso le medesime lavorazioni anche per il secondo lotto funzionale nella tratta compresa tra Atripalda e Serino (km 30,400 ed il 20,000) e nel dettaglio allo stato attuale le attività interessano la tratta in corrispondenza del km 29,000 circa, nel territorio comunale di Atripalda, con restringimento delle carreggiate.

I lavori relativi al terzo ed ultimo lotto funzionale (ovvero quello Montoro-Solofra, dal km 14 al km 20), infine, verranno avviati nel corso del mese di luglio.

L’ultimazione globale delle attività consentirà di dotare l’intera infrastruttura autostradale (lunga circa 22 km) del nuovo spartitraffico centrale, con barriera Ndba (National dynamic barrier Anas), interamente progettata e realizzata da un team di esperti Anas, è, di fatti, una barriera innovativa, ideata per tutelare e proteggere tutti gli utenti della strada, innalzando la sicurezza.