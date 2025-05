Aiello: "Non aprite agli sconosciuti, se avete un dubbio chiamate i carabinieri" Il Vescovo di Avellino elogia il grande impegno dell'Arma in difesa degli anziani

"Oggi l'arma dei carabinieri è in dialogo con gli anziani della città per metterli in guardia da truffe che negli ultimi tempi stanno aumentando.

Viviamo queste ore in comunione sapendo che l'arma dei carabinieri e a difesa anche di noi anziani". Il Vescovo di Avellino elogia il grande impegno dell'Arma in difesa degli anziani. Ecco il suo video messaggio.

"Chi ha bussato alla mia porta può essere un amico o un nemico una persona che vuole farmi un dono… e attraverso telefonate incrociate ovviamente il male è sempre ben organizzato si raggiungono di raggiungono verso strade del denaro non aprite”

Se avete un dubbio chiamate i carabinieri per un consiglio. Ringraziamo l'arma dei carabinieri della provincia di Avellino che sono a disposizione sul territorio dei cittadini, di tutti i cittadini in particolare di quelli più deboli".