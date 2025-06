Avellino per Gaza, al via la raccolta di farmaci: ecco come aderire I punti di raccolta attivi in città

La Caritas Diocesana di Avellino, in sinergia con l’associazione Avellino per il Mondo e l’associazione Migrantes, lancia una campagna straordinaria di raccolta farmaci destinata alla popolazione di Gaza, duramente colpita da mesi di conflitto e da una gravissima emergenza sanitaria.

L'iniziativa nasce per offrire un concreto segno di solidarietà e sostegno, in particolare ai bambini e alle fasce più vulnerabili della popolazione, vittime innocenti di una crisi umanitaria senza precedenti.

L’iniziativa è finalizzata a raccogliere farmaci e parafarmaci a lunga scadenza, rigorosamente nuovi e sigillati, che saranno successivamente inviati tramite canali umanitari sicuri e certificati.

I punti di raccolta attivi saranno:

Caffè Sociale HOPE, in via Episcopio ad Avellino;

Centro Migrantes, presso la Cittadella della Carità in via Morelli e Silvati, Avellino, solo di mattina;

L’elenco dei medicinali e materiali richiesti include:

Antibiotici ad ampio spettro.

Antibiotici intramuscolari.

Antibiotici pediatrici.

Antiemorragici.

Antianemici (acido folico, integratori di ferro).

Antistaminici.

Antidiabetici orali.

Antidiarroici.

Antidolorifici e antinfiammatori (Paracetamolo, Ibuprofene, Voltaren, Toradol).

Cortisonici (Bentelan, Deltacortene, Urbason).

Farmaci per patologie cardiache e ipertensione (Amiodarone, Amlodipina, Cardioaspirina, Clopidrogel, Enapril, Furosemide).

Eparina.

Gastroprotettori (Lansoprazolo, Pantoprazolo).

Materiale per medicazioni e suture.

Farmaci respiratori per adulti (cortisonici e broncodilatatori spray).

A tal proposito, il direttore della Caritas Diocesana di Avellino, Antonio D'Orta, sottolinea:

«In un tempo in cui le immagini di Gaza ci parlano quotidianamente di dolore, devastazione e perdita, è dovere morale di ciascuno di noi non restare indifferente. Questa raccolta vuole essere un piccolo ma concreto gesto di fraternità e vicinanza. Ogni farmaco donato può davvero fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto per i bambini che stanno pagando il prezzo più alto di questa guerra».

Dello stesso avviso la vicepresidente dell’associazione Avellino per il Mondo, Elvira Napoletano, che dichiara:

«Avellino ha sempre dimostrato un cuore grande. Con questa iniziativa vogliamo dare voce a chi non ha più voce. Gaza ha bisogno di cure, non solo di parole: mettiamo a disposizione ciò che possiamo, perché ogni piccola donazione può diventare speranza per chi non ha più nulla».

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, alle farmacie, alle strutture sanitarie, alle associazioni e a chiunque voglia offrire un aiuto tangibile in un momento di gravissima emergenza.

Gli organizzatori chiedono con forza che vengano rispettate le indicazioni sui farmaci richiesti e che ogni prodotto donato sia integro, nuovo e con scadenza non inferiore a 24 mesi.