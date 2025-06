Festa della Marina Militare: due giornate di celebrazioni ad Avellino L'evento sabato 7 e domenica 8 giugno

Celebrazione festa della Marina Militare in Irpinia, ad Avellino città con il gruppo gemellato di Viterbo, nei giorni sabato 7 e domenica 8 giugno 2025.

Sabato 7 Giugno

Ore 12:00 incontro con il Gruppo di Viterbo presso la ns. sede in Via Seminario, 28

Domenica 8 giugno

La cerimonia si svolgerà secondo il seguente programma: Ore 10:00 Raduno dei partecipanti in Piazza Libertà, lato Palazzo della Provincia. Ore 10:15 Corteo verso Monumento Marinai di Piazza Kennedy. Ore 10,30 Deposizione di una corona di alloro ai Caduti del Mare. Preghiera del Marinaio. Allocuzioni dei presidenti: Giuseppe Bocchino per il gruppo irpino e Vincenzo Centini per quello di Viterbo; Rappresentante della P.N., Rappresentante della M.M. sindaco di Avellino.

Ore 11:30 Santa Messa nella Cripta del Duomo officiata dal Cappellano Militare don Cosimo Monopoli

Sono stati invitati: Autorità Civili, Militari, Comando Logistico M.M. Napoli; Capitaneria di Porto di

Salerno e Castellammare di Stabia, Rappresentanti del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino, Cappellano Militare Don Cosimo Monopoli, Associazioni d’Arma e altre Associazioni ANMI della Regione.