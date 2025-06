Vigili del Fuoco, D'Agostino saluta e va a Caserta: ad Avellino torna Bellizzi Il comandante D'Agostino saluta il comando di Avellino e come reggente torna il comandante Bellizzi

Cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino. Dopo otto mesi alla guida del comando irpino, l’architetto Maria Angelina D’Agostino lascia l’incarico per assumere, da dirigente superiore, il comando di Caserta. Al suo posto, da lunedì 9 giugno, subentrerà – in qualità di reggente – l’ingegnere Mario Bellizzi, attuale comandante dei vigili del fuoco di Benevento, che guiderà il comando irpino fino alla nomina ufficiale di un nuovo comandante.

Il saluto di commiato

Nella mattinata di ieri, il comandante D’Agostino ha incontrato il personale in servizio e quello in quiescenza per un saluto di commiato.

“Come personale siamo molto felici per lei, che prosegue nella sua brillante carriera lavorativa, ma siamo dispiaciuti per noi che, nonostante il breve periodo assieme, abbiamo avuto modo di apprezzare le sue doti umane e professionali fuori dal comune. Ci mancherà. Comunque il comando, per il prosieguo, sarà nelle ottime mani del comandante Bellizzi”.

“Mi accingo a lasciare questo comando a seguito della nomina a dirigente superiore, andando a ricoprire l’incarico di comandante di Caserta la prossima settimana” – scrive – “e nonostante abbia ricoperto questo incarico per soli otto mesi, mi dispiace davvero lasciare collaboratori preziosi e funzionari che mi hanno supportato nelle attività del comando in modo ineccepibile. Oltre i titoli ed i gradi ci sono le persone, e per questo ho avuto modo di apprezzare i sentimenti e le doti umane oltre che professionali di molti di voi, che certamente rimarranno indelebili nei miei ricordi. Un saluto e un grazie a tutti”.