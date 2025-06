Si inaugura il polo enologico, Gambacorta: "Orgoglioso di quella intuizione" Un giorno importante per la provincia di Avellino

Un giorno importante per l'Irpinia. Si inaugura oggi ad Avellino il polo enologico in viale Italia. La Provincia di Avellino per la realizzazione dell'opera ha investito 8.350.000 euro di risorse proprie. Un investimento che ha permesso di restaurare l’intero complesso immobiliare nella ex Regia scuola enologica, di costruire il centro di microvinificazione e la sala auditorium.

Ne parla con orgoglio l'ex presidente della Provincia di Avellino Domenico Gambacorta:

"Arriva la conclusione dei lavori di restauro degli edifici esistenti e di costruzione del nuovo centro di microvinificazione, delle aule e dei laboratori che ospiteranno i corsi di laurea magistrale. Un investimento, a totale carico dell’ente Provincia, di 8 milioni di euro stanziati nel 2015.

Quando si investe sulla scuola, sull’Università, sui giovani e sul loro futuro, chi ha responsabilità istituzionali sente di aver fatto fino in fondo il proprio dovere.

Orgoglioso di quella intuizione, orgoglioso di aver investito 26,5 milioni sui poli formativi, grato ai consiglieri provinciali che, a dicembre 2015, condivisero il progetto, e ai miei successori che hanno proseguito il lavoro".

Saranno presenti all'evento inaugurale, oltre al numero uno della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane anche gli ex presidenti della Provincia di Avellino, Alberta De Simone, Cosimo Sibilia, Domenico Gambacorta e Domenico Biancardi, l’ex commissario straordinario della Provincia di Avellino, Raffaele Coppola. Qui tutti i dettagli dell'evento inaugurale.