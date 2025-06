"Onorato ed emozionato per il premio Di Capua, la prevenzione è valore di vita" Ieri la consegna a Bagnoli Irpino al chirurgo oncoplastico

"Con grande emozione ho ricevuto il Premio “Leonardo Di Capua” per l’impegno nella prevenzione senologica in Irpinia, portato avanti con l’Associazione Hermes Mercogliano ODV, di cui ho l’onore di essere Presidente Onorario.

Un ringraziamento speciale al Prof Giovanni Corso , sono onorato di essere stato considerato da un professionista del suo calibro per questo riconoscimento; al Comune di Bagnoli Irpino per l’accoglienza, la partecipazione e la sensibilità e a tutti voi, pazienti e amici vecchi e nuovi, per il solito enorme affetto che mi avete dimostrato.

Credo profondamente nel valore della prevenzione come atto di cura verso la persona e il territorio. Questo riconoscimento è uno stimolo a fare ancora di più insieme e sono certo che questa giornata segni l’inizio di una sinergia concreta, duratura e generativa.". Così il senologo Sabatino D'Archi commenta la consegna del premio Leonardo Di Capua, al chirurgo oncoplastico senologo campano presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, Sabatino D’Archi è stato assegnato il premio della quarta edizione del premio scientifico nazionale “Leonardo Di Capua” la cui cerimonia si è svolta alla presenza di scienziati provenienti da tutta Italia, medici e rappresentanti delle Istituzioni e delle Università di Salerno, Roma, Milano e Catanzaro. L’evento, organizzato dal Comune di Bagnoli e dalla European Cancer Prevention Organization presieduta dal medico oncologo e scienziato campano presso lo Ieo di Milano, Giovanni Corso, è stato ideato dal vicesindaco del Comune di Bagnoli Irpino, Rolisa Corso e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Nigro con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione oncologica e della divulgazione scientifica sul territorio campano.