Endometriosi, Petracca: Campania riferimento nazionale per cura e percorsi Percorso Diagnostico terapeutico assistenziale la presentazione in Regione con De Luca e Malzoni

"Fare dell’endometriosi non più una patologia fantasma e rendere la Campania un riferimento nazionale nella presa in carico e nel trattamento di una malattia difficile da diagnosticare, invalidante per tantissime donne e con una diffusione sempre più significativa. Oggi presso la Sala Giunta della Regione Campania, alla presenza del presidente Vincenzo De Luca, la presentazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, elaborato da una Commissione di esperti campani del settore negli ambiti chirurgico, diagnostico e riproduttivo, coordinati dal Prof. Mario Malzoni, vera eccellenza di caratura internazionale, ma con il cuore e le radici della sua professione saldamente ancorate in terra irpina. Il Percorso entra così nella sua fase operativa e costruisce finalmente una rete territoriale che pone la Campania in una posizione di avanguardia su scala nazionale". Così il consigliere regionale Maurizio Petracca illustra la presentazione del Pdta Endometriosi della Regione Campania.

"Con una costruzione basata su tre livelli - spiega Petracca -, il PDTA prevede la realizzazione di vere e proprie reti territoriali con il coinvolgimento, almeno nel primo livello, di tutte le aziende sanitarie locali e dei medici di medicina generale, con l'obiettivo di fornire un supporto reale ed efficace alle donne affette da questa patologia che può rivelarsi estremamente impattante dal punto di vista fisico e psichico. A corredo percorsi formativi per il personale medico e sanitario in generale coinvolto nei percorsi di assistenza e l'integrazione con la piattaforma sanitaria regionale.

E’ una battaglia di civiltà, quella relativa al contrasto all’endometriosi,che vede la Campania in prima linea. Anche grazie alla presenza e all’opera prestata da professionisti del calibro di Mario Malzoni."