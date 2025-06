Dal degrado e muffa alla nuova casa: "Finalmente una vita migliore" Lieto fine per la signora Nunzia Di Somma e la sua famiglia a Mercogliano

Una vita in salita, tra muffa e degrado. Una vita che è andata avanti in 40 metri quadri di casa, divisi in tre stanze e un bagno. Poi la svolta e l'assegnazione di una nuova casa. Nunzia Di Somma si era vista assegnato un alloggio dignitoso lo scorso febbraio dall'Acer, poi però c'è stata altra attesa, fino a pochi giorni fa. E' servito altro tempo per consentire una verifica incrociata tra Acer e Comune, per accertare che quell'alloggio, in base a graduatoria e assegnazioni, fosse destinato a Nunzia suo marito e suo figlio.

La svolta

Poi la svolta in Via Roma, a Capocastello di Mercogliano in Provincia di Avellino , nelle case Iacp Nunzia, suo marito Pellegrino e il piccolo Antonio, di quasi due anni, sono potuti entrare nella nuova casa. "Non mi sembra vero- racconta emozionata Nunzia -. Abbiamo vissuto in condizioni disumane e finalmente potrò crescere il mio bambino in una casa dinitosa sicura e luminosa".

Assocasa, Amodeo: noi in prima linea

A darle aiuto Elio Amodeo di Assocasa che ha preso a cuore la sua storia, seguendo la sua domanda per un nuovo alloggio. Nello stabile al civico 60 Nunzia abitava al piano terra, dove le infiltrazioni di umidità avevano invaso ogni spazio, rendendo l'aria irrespirabile. "La nuova vita di Nunzia per noi è una vittoria di civiltà - spiega Elio Amodeo -. Siamo contenti che la sinora possa finalmente iniziare il suo nuovo percorso. Come sindacato degli inquilini da sempre siamo in prima linea, per sostenere e aiutare quanti vivono in prefabbricati, alloggi e case che non siano sicure e dignitose. Penso ai prefabbricati costruiti per gestire l'emergenza abitativa del post sisma del 1980, e diventate stabili residenze per migliaia di persone da ormai 45 anni. E' tempo di chiudere questa drammatica pagina di storia e completare il piano di edilizia pubblica, così da garantire case nuove a chi ne ha diritto e resta sospeso in una drammatica attesa":