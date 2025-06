Endometriosi, Malzoni: Da oggi in Campania rete eccellente per cura e assistenza Il professore, tra i massimi esperti al mondo sul tema: con i Pdta svolta e coordinazione tra centri

La Campania consolida ed potenzia l'eccellenza per la cura dell'Endometriosi. Ieri mattina a Palazzo Santa Lucia il Presidente della Campania Vincenzo De Luca ha illustrato il Percorso che garantirà alle donne con una presa in carico globale cure mirate, integrate e coordinate per affrontare il calvario dell’endometriosi, grazie alla guida esperta del Professore Mario Malzoni, riferimento internazionale nella cura e diagnosi di una malattia altamente invalidante e difficilmente diagnosticabile in alcuni casi.

Malzoni: stop al ritardo diagnostico

Nel corso della presentazione alla stampa dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e Assistenziali il professore Malzoni, alla guida della commissione regionale, istituita per mettere in rete strutture e servizi di eccellenza sul territorio campano, ha fornito i numeri e aggiornamenti sulla malattia. "Nel mondo sono circa 3 milioni le donne affette da endometriosi, una malattia invalidante e cronica - spiega Malzoni -. E' bene distinguere i casi semplici da quelli complessi. Nei casi multiorgano, infiltranti, profondi serve una preparazione medica elevata, in grado di effettuare una diagnosi tempestiva, efficate, perchè il ritardo diagnostico pesa".

I dati destinati a crescere

"In Campania ci sono circa mille donne affette da questa malattia - spiega il professore Malzoni -. Dati ridotti e destinati a crescere. Abbiamo la fortuna di essere una regione in cui ci sono molte strutture eccellenti, diventate nel tempo riferimento nazionale. Sono tantissime le donne che vengono in Campania da fuori regione per potersi curare da noi. Grazie al Presidente De Luca e alla Regione Campania da oggi inizia un nuovo capitolo. Con i Pdta consentirà di mettere in campo un servizio sanitario pubblico ancora più efficiente e altamente coordinato a livello territoriale. Sono onorato dell'incarico ricevuto. Guiderò questa commissione che garantirà supporto tecnico e istituzionale, con grande spirito di servizio".

La malattia Cronica

Riconosciuta come malattia cronica nel 2017, l'endometriosi solo ora entra nei Livelli essenziali di assistenza una patologia dolorosa e debilitante, che colpisce le donne anche in tenera età. Ancora poco conosciuta e di difficile diagnosi, questa malattia può condurre le più giovani alla infertilità, ma anche a complicanze gravi. In Campania, dove negli ultimi anni il Governo Regionale si è impegnato a fornire assistenza e cura ma anche prevenzione, ora si garantirà alle donne con un percorso integrato sul territorio – dai medici di famiglia alle strutture ospedaliere – una globale presa in carico con cure mirate, integrate e coordinate per affrontare il calvario del dolore cronico.

De Luca: Istituto Malzoni una eccellenza

Ieri mattina a Palazzo Santa Lucia il Presidente della Campania Vincenzo De Luca ha illustrato con alcuni esperti il Pdta, il percorso. “Già avanti in questo settore in Italia, ora la Campania può fare un ulteriore salto di qualità”, ha sottolineato il dr. Mario Malzoni, Presidente dell’Osservatorio Regionale, che ha fornito le cifre. “Il 60 – 65% della paziente curate nelle strutture sia pubbliche che private nelle province campane proviene da fuori regione”. Per il Presidente De Luca pubblico e privato nei prossimi mesi sapranno unirsi per restituire serenità alle donne che soffrono di questa malattia invalidante.