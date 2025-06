Liam e le emozioni come supernove, Avellino celebra la neurodiversità Al Cinema Partenio ed Eliseo, lunedì prossimo, si svolgerà il primo "A Supernova Day"

In occasione del Neurodiversity Pride Day - Giornata dell’orgoglio della neurodiversità, Puck Teatré, con il patrocinio del Comune di Avellino e la collaborazione dell'Asl, ha organizzato, per lunedì prossimo alle 16:30, presso il Cinema Teatro Partenio, la proiezione del cortometraggio "A Supernova Boy", che affronta con sensibilità la vita di Liam, un adolescente con ADHD, in un periodo cruciale della sua crescita in cui ogni emozione può esplodere con intensità simile a una supernova. Alla proiezione seguiranno una mostra e dibattito, organizzato presso l'altro cinema cittadino, l'Eliseo.

Dialogo aperto all'Eliseo

Alle 18, i partecipanti che dal Partenio si sposteranno presso il Cinema Eliseo, seguiranno l'inaugurazione della mostra "Supernova" e un talk aperto al pubblico. Qui, la condivisione personale sarà affiancata dalle competenze dell’equipe medica del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Avellino, per approfondire la conoscenza e l'accoglienza delle differenze neurologiche.

Musica e inclusività per concludere

L’evento culminerà con la presentazione del brano inedito "Parasite" realizzato da CASSETTE in collaborazione con alcuni allievi della scuola Puck Teatré. Una conclusione musicale che evidenzia come l'arte possa essere uno straordinario strumento di espressione per tutti, indipendentemente dalle proprie diversità neurobiologiche. Partner dell'evento: Cinema Teatro Partenio, ASL Avellino, ACLI Avellino, L’Angolo delle Storie, Zia Lidia Social Club, InPosa, PIUMADOCA, A.Re.Ci STUDIO.

I due appuntamenti sono a titolo gratuito e affrontano un tema molto delicato che coinvolge un numero importante di famiglie.