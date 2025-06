Cardiologia, Utic ad Ariano: un anno di successi importanti Oltre 700 coronarografie, 400 angioplastiche e 161 impianti salvavita

Ad un anno dall’inaugurazione il reparto di cardiologia Utic dell’ospedale “Sant’Ottone Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino celebra un bilancio straordinario.

Con oltre 700 coronarografie, 400 angioplastiche e 161 impianti salvavita il servizio, voluto e realizzato grazie all’impegno instancabile del direttore generale dell’Asl, Mario Ferrante, e inaugurato dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, conferma la bontà di questa scommessa, frutto di un lavoro corale, visione strategica e dedizione clinica.

Un progetto che ha creduto con forza nell’importanza di un presidio cardiologico d’eccellenza in Irpinia. Alla guida del reparto, il direttore di Uoc Vittorio Ambrosini, che con il suo team ha trasformato in realtà un centro cardiologico operativo, efficiente e all’avanguardia.

I numeri registrati nel primo anno di attività parlano chiaro e raccontano una realtà viva, in crescita, capace di rispondere con professionalità e tempestività ai bisogni del territorio.

Cifre che testimoniano l’alto livello dell’assistenza, la qualità delle procedure e il ruolo cruciale del Frangipane nel sistema sanitario campano.

Un successo che rappresenta un punto di svolta per l’assistenza sanitaria in provincia di Avellino e per l’intero territorio dell’Alta Irpinia, ma anche delle province vicine che oggi possono contare su un polo cardiologico di riferimento, riducendo drasticamente i tempi di intervento e aumentando le possibilità di sopravvivenza nei casi critici.

Il Frangipane dimostra così di essere un presidio in evoluzione, capace di attrarre professionalità e innovazione, e di offrire ai cittadini una sanità pubblica che funziona.

"Numerosi i progetti in cantiere e molti altri stanno per essere realizzati, a conferma che il Frangipane è oggi più che mai un ospedale in crescita, pronto a raccogliere le sfide del futuro con lo stesso entusiasmo che ha reso possibile questo primo, straordinario traguardo. Un ringraziamento va a chi ha creduto, investito e lavorato per rendere possibile tutto questo".