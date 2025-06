Il futuro del castagneto in Campania: focus a Montoro Le strategie innovative per monitorare, analizzare e decidere

Sarà una giornata chiave per il futuro del castagneto in Campania quella di domani (venerdì 13 giugno), quando il progetto Dsscast presenterà al pubblico risultati, tecnologie e strategie per l’innovazione del settore.

L’evento si svolgerà a Montoro nella sala conferenze del convento “Santa Maria degli Angeli”, con inizio alle ore 8.30, e vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti scientifici, aziende agricole e attori del mondo della ricerca.

Finanziato dal Psr Campania 2014/2020 – Misura 16.1.2, promuove l’adozione di sistemi di supporto decisionale per migliorare il management dei castagneti e favorire pratiche sostenibili ed efficienti.

L’obiettivo del progetto è quello di innovare la gestione dei castagneti attraverso un approccio integrato e sostenibile. Le attività si concentrano sull’ottimizzazione della gestione idrica, sulla protezione delle piante con strategie fitosanitarie mirate, sulla fertilizzazione basata su dati tecnici e scientifici e sulla valorizzazione della biomassa attraverso potature razionali.

Cuore del progetto è la predisposizione di un sistema di supporto decisionale (Dss) in grado di guidare i castanicoltori nel prendere decisioni informate, ridurre gli sprechi e migliorare la qualità e la redditività delle produzioni.

L’evento rappresenta un’opportunità di confronto tra ricerca, istituzioni e operatori agricoli, in una fase cruciale per la filiera castanicola, duramente colpita negli ultimi anni da fitopatie e cambiamenti climatici. Il programma prevede contributi su temi come l’intelligenza artificiale in agricoltura, il monitoraggio delle fitopatie, la gestione 4.0 dei castagneti, la difesa agroecologica e le pratiche innovative per la potatura.

Il progetto si propone di restituire valore e competitività alla castanicoltura campana, attraverso innovazione, sostenibilità e sinergia tra agricoltori, tecnici e ricercatori.