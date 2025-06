Un sorriso più bianco per l’estate? Ora è il momento giusto Sbiancamento dentale professionale ad Avellino: efficace, sicuro, personalizzato

L’estate si avvicina, e con essa la voglia di sentirsi al meglio. Un sorriso più luminoso può cambiare completamente il modo in cui ci percepiamo e ci presentiamo. Ma come ottenere un risultato realmente efficace, duraturo e soprattutto sicuro?

Presso Studio Iannaccone, ad Avellino, si eseguono trattamenti di sbiancamento dentale professionale con tecnologie all’avanguardia e protocolli clinici studiati per garantire il massimo risultato in totale sicurezza.

Si utilizza un gel a base di perossido di idrogeno al 38%, uno dei più potenti agenti sbiancanti approvati in odontoiatria. Il trattamento viene attivato in studio in modo controllato, in assenza di fonti di calore o luce potenzialmente dannose, per ottenere un’azione efficace ma rispettosa dei tessuti orali.

No allo sbiancamento fai da te

A differenza degli sbiancamenti “fai da te”, che possono essere aggressivi o inefficaci, il protocollo è studiato su misura: il medico protegge le gengive con barriere dedicate, e al termine del trattamento applica un desensibilizzante professionale a base di nitrato di potassio e fluoro. Questo riduce al minimo la sensibilità dentinale, migliorando il comfort nei giorni successivi.

Risultati immediati

I risultati sono visibili già dalla prima seduta: un sorriso più brillante, naturale e armonioso con il tuo volto. E per chi desidera un effetto più duraturo, lo studio Iannaccone offre soluzioni di mantenimento domiciliari, sempre sotto la supervisione dello staff medico.

L’estate è il momento perfetto per riscoprire la bellezza del tuo sorriso. Affidati a un team esperto e aggiornato.

