VIDEO | Ecco "Dedicato a te", in ricordo di Angelo Galasso Iniziativa promossa dal gruppo Black Zone: grande partecipazione all'evento

Giornata speciale al Giardino dello Sport di Avellino. Evento "Dedicato a te" in ricordo di Angelo Galasso, il giovane di Montoro tragicamente scomparso in un incidente stradale. Il tema della sicurezza al centro dell'iniziativa promossa dal gruppo Black Zone aperta in mattinata con il taglio del nastro. Presenti i sindaci di Avellino, Atripalda e Mercogliano, Laura Nargi, Paolo Spagnuolo e Vittorio D'Alessio. Sport, solidarietà e amicizia: l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga", attivo sul territorio e si occupa di bambini affetti da autismo. Le interviste alla mamma di Angelo Galasso, Incoronata, a Enzo Bilotto del gruppo Black Zone, e ai sindaci Nargi e D'Alessio.