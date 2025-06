Riparte la zona pedonale al centro storico: varchi riperimetrati e più servizi Il Sindaco Nargi: «Rilanciamo un provvedimento che va nella direzione di favorire l’aggregazione

Riparte la Zona pedonale nel centro storico di Avellino. La giunta Nargi ha deliberato la riattivazione del dispositivo di limitazione del traffico veicolare nel cuore antico della città. Si comincerà venerdì 20 giugno, anche di sabato e di domenica, dalle ore 20:30 all’1 del giorno dopo. L’area individuata sarà delimitata inizialmente e in via sperimentale dal Comando dei vigili urbani, attraverso apposita ordinanza, nei fine settimana. A partire dalla prima metà di luglio, entreranno in funzione i varchi Ztl già approvati dal Ministero dei Trasporti.

Allo scopo, su proposta del Sindaco, Laura Nargi, l’esecutivo ha riperimetrato l’area che sarà oggetto del dispositivo, deliberando che i 7 varchi siano dislocati, rispettivamente, a Rampa San Modestino, nell’intersezione con via San Francesco Saverio, a via Conservatorio delle Oblate, via Nappi, via Chiesa Conservatorio, Vico Episcopio, Largo Triggio, e Corso Umberto I, all’altezza di via Sant’Antonio Abate.

L’accesso in deroga all’interno della zona pedonale sarà consentito, come negli altri anni, ai veicoli intestati ai residenti, o con autorimessa all’interno dell’area pedonale, o abilitati a carico merci per il rifornimento degli esercizi commerciali. Ai veicoli dei servizi di pubblica utilità ed ai mezzi operativi per lavori pubblici comunali, ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno, ai mezzi per pulizia meccanica della strada e mezzi operativi dell'azienda di raccolta dei rifiuti, ai veicoli delle Forze Armate adibiti a servizi di Polizia, Antincendio, Autoambulanze e di soccorso in genere. Alle auto della Protezione Civile, a quelle intestate a medici e pediatri di famiglia convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di Medicina legale e Unità operativi impegnati nel servizio territoriale della A.S.L, ai veicoli autorizzati dal Comando della Polizia Municipale per attività occasionali, come traslochi, matrimoni, funerali e straordinarie.

«Abbiamo riperimetrato ed in parte dirotto l’area pedonale del centro storico – spiega il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, eliminando anche il varco di via Luigi Amabile, per renderla più funzionale e venire incontro alle esigenze dei cittadini e dei residenti. Rilanciamo – aggiunge - un provvedimento che va nella direzione di favorire l’aggregazione e la socializzazione al Centro storico, valorizzare le attività commerciali del posto e favorire la riscoperta del nostro cuore antico nelle ore serali. Ovviamente, il provvedimento si inquadra anche nella necessità di ridurre gli impatti ambientali verso una mobilità più sostenibile. L’Amministrazione – conclude il Sindaco – implementerà dal canto suo i servizi e le aree di sosta a disposizione dei cittadini e dei turisti che si porteranno nel cuore antico della città».