Maturità 2025, Borsellino e Pasolini: ecco le tracce della prima prova Mentre l'opera di Tomasi di Lampedusa proposta per l'analisi del testo è il Gattopardo

Gli autori delle due tracce scelte per la tipologia A (analisi del testo) sono Pierpaolo Pasolini (mai scelto all’esame di Maturità) e Giuseppe Tomasi di Lampedusa (un brano da "Il Gattopardo"). L'opera di Pasolini proposta per l'analisi del testo per l'esame di maturità è una sua poesia tratta dall'opera ''Dal diario'', ovvero ''Appendice 1'', poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell'itinerario letterario che l'autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza.

Mentre l'opera di Tomasi di Lampedusa proposta per l'analisi del testo è, come prevedibile, ''Il Gattopardo''. Si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B):

Lo storico britannico Piers Brendon con un testo sugli anni Trenta e il New Deal ("Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo");

Il giornalista Riccardo Maccioni (un articolo sul tema del "Rispetto");

Il filosofo e saggista Telmo Pievani (con il testo "Un quarto d'era (geologica) di celebrità" sull’impatto ambientale);

Per Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C):

Il giudice Paolo Borsellino (testo "I giovani, la mia speranza");

Anna Meldolesi e Chiara lalli (con un testo "L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa").

C’è tempo 6 ore per sviluppare una delle 7 tracce preparate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e contenute nei plichi aperti questa mattina nelle varie classi.