Avellino: Iniziativa autoconvocata di sostegno alla pace contro la guerra

Iniziativa autoconvocata di sostegno alla pace contro la guerra, per Gaza e tutti i popoli oppressi. E' in programma ad Avellino al Circolo della Stampa il prossimo 24 giugno alle 18.30. "Il nostro futuro, una sinistra per il futuro".

Introduce e coordina Giorgio Fontana docente di diritto del lavoro. Intervengono Domenico Gallo, Pasquale De Sena, Salvatore D'Acunto, Agostino De Rosa, Michela Arricale, Michela Mancusi e Antonio Gengaro.

Temi che verranno affrontati: "La situazione internazionale: le guerre estese, qual'è il prezzo della guerra, crisi della globalizzazione e nuovi nazionalismi, la guerra come soluzione dei conflitti? Il diritto di resistere: movimenti sociali e fronte legale nella lotta per la pace, il genocidio palestinese "in diretta", cinema e guerra oggi. La proposta del consiglio comunale di Avellino.