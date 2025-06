Crisi Comune Avellino, Gengaro: patto con la Nargi? Una bestemmia politica La posizione del consigliere del Pd in seguito all'appello del sindaco

Da una parte si va verso la fine di un'amministrazione, dall'altra invece verso l'inizio di una fase di dialogo rivolta realmente al bene della città. Ma, comunque, a patti e a condizioni. E, per gli esponenti dei partiti si avvia una fase di dialogo. Soprattutto all'interno del Pd. Se da un lato Ettore Iacovacci, Enza Ambrosone, Luca Cipriano e Nicola Giordano sono in stan by sull'appello lanciato dalla sindaca Nargi, il consigliere Pd ed ex candidato sindaco del campo largo, Antonio Gengaro è perentorio: “Non c’è possibilità di dialogo con Nargi. Qualsiasi commissario prefettizio farebbe meglio”. E sulla ipotesi di Governo di salute pubblica con il centrosinistra insieme a Forza Italia? Dice: “Una bestemmia politica”.