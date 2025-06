Preziosi nuovo presidente del Lions Club Avellino nel segno della continuità Passaggio di consegne tra Saverio Crisci e Gianni Preziosi alla presidenza del Lions Club avellinese

Cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo del Lions Club Avellino Principato Ultra ETS, uno dei momenti più significativi della vita associativa: il passaggio di presidenza da Saverio Crisci a Gianni Preziosi. Un evento denso di emozioni e simbolismo, conforme alla grande tradizione lionistica che ogni anno segna l’inizio del nuovo anno sociale con un rito che unisce formalità, gratitudine e speranza.

Saverio Crisci, nel suo toccante discorso di commiato, ha ripercorso i sette anni vissuti all'interno del club satellite, nato nel dicembre 2017 su iniziativa di un gruppo di ingegneri motivati e guidati dalla visione di Luigi Mirone. Un'esperienza nata sotto l’egida del Lions Club Avellino Principato Ultra – club padrino – in cui Saverio ha avuto un ruolo centrale nella crescita e nel consolidamento di questa realtà. Quel club satellite, inizialmente una scommessa, è progressivamente maturato fino a confluire pienamente nel club padrino, arricchendolo con nuove energie, idee e progettualità. “Oggi siamo una realtà unica e coesa – ha affermato – con solide radici lionistiche e uno sguardo rivolto al futuro, pronti a rispondere in modo concreto ai bisogni del nostro territorio.”

Tra i risultati più significativi del suo mandato, spicca il progetto “Lions Comunità Solare – Accendiamo la solidarietà con l’energia del sole”, che affronta con spirito innovativo e valoriale il problema della povertà energetica. Attraverso la creazione di una Comunità Energetica Solidale, il club si impegna a mettere a disposizione energia rinnovabile per famiglie in difficoltà economica, con l’obiettivo di trasformare la sostenibilità in uno strumento concreto di giustizia sociale. Il progetto è alimentato dal contributo volontario e professionale dei soci e dalla collaborazione con realtà del territorio che condividono lo stesso orizzonte etico. Una dimostrazione tangibile di come il lionismo moderno possa coniugare competenza tecnica, responsabilità ambientale e profondo senso di solidarietà.

Con il simbolico passaggio del martello, il club ha affidato la guida al nuovo Presidente, Gianni Preziosi, accolto da applausi calorosi e parole di stima. Nel suo discorso, carico di entusiasmo e senso del dovere, Gianni ha tracciato le linee guida del suo mandato: «Non ho promesse roboanti da fare, ma un impegno sì: quello di ascoltare, coinvolgere, costruire e soprattutto... servire».

Ha sottolineato l'importanza di continuare con “spirito positivo, pratico e aperto”, ponendo attenzione alle relazioni umane, all’inclusione dei giovani, alla forza dell’amicizia e alla concretezza dei service. Un passaggio particolarmente sentito è stato dedicato proprio alla Comunità Solare: «È un progetto che rappresenta appieno il nostro modo di intendere il lionismo: tecnico e umano, moderno ma radicato nei valori. Continueremo a farlo crescere, insieme, perché servire la comunità è il nostro vero mandato».

Accanto al nuovo Presidente, un Consiglio Direttivo formato da figure di grande valore e passione:

Maria D’Apice, Presidente del Comitato Marketing, giornalista esperta e punto di riferimento comunicativo del club;

Alberto Pisano, Presidente del Comitato Service, ingegnere e docente, promotore di iniziative ad alto impatto;

Fabio Formato, Tesoriere, meticoloso e affidabile, già colonna del club satellite;

Ernesto Pastena, Segretario, con una lunga e autorevole esperienza lionistica;

Giuseppina Genua, Cerimoniere, incarnazione dello stile e del rigore cerimoniale;

Antonio Carraturo, Secondo Vicepresidente e responsabile GMT, esempio di discrezione e impegno silenzioso;

Luigi Mirone, Primo Vicepresidente e responsabile GLT, figura fondante e punto di riferimento etico e strategico.

La cerimonia si è conclusa con il saluto della più alta autorità lionistica presente, il Primo Vicegovernatore Prof. Bruno Canetti, che ha riconosciuto il valore del club, lodando lo spirito di servizio e la visione di lungo periodo. A seguire, l’Immediato Past Governatore Pasquale Bruscino ha portato il proprio augurio al nuovo direttivo, sottolineando come continuità e innovazione siano il cuore pulsante del lionismo.

Con passione, competenza e spirito di squadra, il Lions Club Avellino Principato Ultra ETS si appresta a vivere un nuovo anno sociale nel segno del servizio, dell’innovazione e dell’impegno per una comunità più solidale, sostenibile e inclusiva.