Avellino, Foggia e Savoia: tre club calcistici scelgono Casa Reale per il ritiro La rinomata e rinnovata location si conferma un'eccellenza dell'accoglienza e ospitalità

Avellino, Foggia e Savoia, un tris di club calcistici blasonati hanno scelto Casa Reale, a Sturno, per i loro ritiri estivi.

La rinomata e rinnovata location si conferma dunque eccellenza dell'accoglienza e dell'ospitalità per chi è alla ricerca di serenità e concentrazione.

È il luogo ideale per le formazioni di calcio che hanno bisogno di ricaricarsi e ritrovarsi in vista del nuovo campionato. E quale posto migliore se non Casa Reale nella quiete della verde vallata sturnese, a pochi chilometri poi dal casello autostradale. Qui c'è proprio tutto: comfort buona cucina, struttura attrezzata e soprattutto discrezione. Una vera e propria oasi di pace e relaz dove il tempo sembra davvero fermarsi.

Non è la prima volta che la struttura diretta dall'imprenditore arianese Giancarlo Molinario ospita squadre calcistiche al suo interno. Soddisfazione per questa bellissima notizia anche da parte del sindaco Vito Di Leo. E' sicuramente motivo di orgoglio per l'intera comunità sturnese, paese ordinato e ospitale, battezzato da sempre come la piccola Svizzera, dove si vive bene e a lungo, è qui che risiede la donna più longeva d'Italia Lucia Laura Sangenino alla veneranda età di 114 anni e per lo stadio il Castagneto.