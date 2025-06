Air Campania: chiusa l’inchiesta sulla manutenzione Addebiti per 152.000 euro alla ditta appaltatrice

Air Campania comunica la conclusione dell’inchiesta relativa ai servizi di manutenzione. La società di TPL ha addebitato alla ditta appaltatrice danni pari a 152.000 euro.

L’inchiesta, fortemente voluta dalla governance aziendale dopo alcuni episodi di incendi verificatisi a febbraio 2025, è stata affidata a una commissione esterna composta da esperti del settore.

Gli esiti della relazione finale hanno evidenziato «negligenza» nella fornitura dei servizi manutentivi.

"Abbiamo sempre effettuato controlli rigorosi ed era doveroso garantire la massima trasparenza e andare fino in fondo all’accertamento dei fatti», ha dichiarato l’ingegnere Carmine Alvino, dirigente tecnico di Air Campania.

La società, che da tempo ha attuato una revisione delle procedure di monitoraggio e introdotto controlli più rigidi in materia di sicurezza, ha avviato anche le attività di recupero delle somme dovute.

"Eventi di tale gravità non possono e non devono essere tollerati. La sicurezza del personale e dei cittadini è una priorità. La verifica puntuale delle attività e le risultanze dell’inchiesta dimostrano il nostro impegno concreto e costante in questa direzione», ha affermato l’Amministratore Unico Anthony Acconcia.

Grazie agli interventi programmati dalla Regione per il rinnovo delle flotte, AIR Campania è passata dal 2021 a oggi da 300 autobus a 800 mezzi in esercizio. L’età media attuale dei veicoli è di 8,9 anni, inferiore rispetto alla media nazionale di 10,3 anni, come evidenziato nel corso del 19° Congresso nazionale di Asstra.

Questi risultati - ha aggiunto Acconcia - rappresentano un ulteriore elemento dell’impegno di Air Campania per il rafforzamento della qualità e della sicurezza del servizio, nell’ambito di una strategia di crescita e modernizzazione coerente con le esigenze dei cittadini e con gli indirizzi regionali".