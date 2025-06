"Siate unici e irripetibili. Pregate per la Pace con la pace nel cuore" Avellino, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie incontro con il prete teologo, Padre Epicoco

Una messa e una lezione di catechesi, un incontro prezioso di anime e fede per ritrovare la speranza. Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Avellino gremita, ieri sera, per l'appuntamento con padre Luigi Maria Epicoco, presbitero della diocesi di L’Aquila, che ha tenuto un appassionato incontro con i fedeli, nel giorno dedicato a San Giovanni Battista. Dall'altare della chiesa dei frati Cappuccini padre Epicoco ha riflettuto sul tema della speranza cristiana nei diversi ambiti della vita. Poi il passaggio sul tema della Pace in medio Oriente. "Come in ogni chiesa e luogo del mondo - spiega -. preghiamo per la Pace e invito ogni fedele a farlo con la pace nel cuore, portando in ogni ambito della propria vita serenità e pace, scelte di non violenza e non abuso".

La riflessione sull'attualità

Padre Epicoco è un sacerdote, un teologo, un filosofo e uno scrittore, che contribuisce con la sua passione e i suoi scritti a diffondere un concetto di spiritualità moderna e senza tempo, legata ai temi di attualità e rivolta a lettori di ogni età. Per farlo utilizza un linguaggio semplice, accessibile, che raggiunge e abbraccia uomini e donne che hanno vissuto esperienze di vita diverse, affrontando i temi più profondi con un approccio moderno e inclusivo.

L'importanza dell'unicità

"Ognuno di noi è un mistero - ha spiegato il presbitero -. Ognuno di noi è un inedito che attende di essere conosciuto. Quando nasce una vita umana, in quella vita c’è un’unicità che ha diritto a venir fuori in tutta la sua diversità. E per questo mi piace pensare che Giovanni Battista, di cui oggi (ieri per chi legge, ndr) festeggiamo la nascita, è il protettore dell’unicità. Forse perché egli stesso è nato da un desiderio che ormai aveva perso speranza - spiega padre Epicoco. È nato come imprevisto. Chi decide di assumere la misura della propria unicità come misura della propria vita deve anche accettare che da quel momento in poi potrà suscitare invidie, fastidi, gelosie, scontri, problemi. Chi è unico e lo manifesta è sempre un po’ un agitatore, anche non volendolo. Ci vuole coraggio ad essere se stessi, ma è lì la grande differenza e la nascita di ogni vero santo." Gli esempi dei profeti per illuminare scelte e percorsi sono state il tema di un incontro serale, che il parroco della Chiesa don Angelo propone come momento di incontro e confronto con la comunità.

La fede e la spiritualità

Tra le tante frasi da lui scritte diffuse anche sui social, una in particolare esprime l’importanza che questo giovane sacerdote dà al saper riconoscere la connessione di ciascuno di noi con il divino e il significato che ciò conferisce all’esistenza di ogni uomo. Ecco cosa dice:

“La fede non è tanto credere che Dio esista, ma credere che tu esisti per Dio.”

Questa frase riassume il cuore della spiritualità di Don Luigi Maria Epicoco.

Don Epicoco, la filosofia

Insegna filosofia all'ISSR Fides et ratio dell'Aquila, alla Pontificia Università Lateranense, alla Pontificia Accademia Alfonsiana, e alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum. È parroco di San Francesco di Paola in L’Aquila, responsabile dell’Ufficio Cultura e Direttore della Biblioteca Arcivescovile “Card. Carlo Confalonieri” di L’Aquila. Ha fondato e guidato la Parrocchia Universitaria di L’Aquila (2008-2020) e negli stessi anni è stato direttore della Residenza Universitaria San Carlo Borromeo. Dal 2021 al 2023 ha ricoperto l’incarico di assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione.

Si occupa a tempo pieno di formazione e tiene regolarmente conferenze e corsi di esercizi spirituali per religiosi e laici. Ha al suo attivo molte pubblicazioni tradotte in diverse lingue.

Tra le sue ultime pubblicazioni: La luce in fondo. Attraversare i passaggi difficili della vita (Rizzoli 2021); La scelta di Enea. Per una fenomenologia del presente (Rizzoli 2022), Le affidabili. Storie di donne nella Bibbia (Tau 2023), Per custodire il fuoco. Vademecum dopo l’apocalisse (Einaudi, 2023), Dove terra e cielo si incontrano (Mondadori, 2024), La forza della mitezza. Un viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Matteo (Rizzoli, 2024), Gesù veramente. Un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco (Edizioni San Paolo, 2025).