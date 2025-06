Il Comune di Avellino pronto ad alienare 54 beni immobili: ecco quali sono E’ on line l’avviso di asta pubblica del Bando

E’ on line l’avviso di asta pubblica del Bando per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale. Il Comune di Avellino intende procedere all’alienazione di 54 beni immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per gli anni 2025-2027.

Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati in possesso dei requisiti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, l'offerta economica, unitamente alla documentazione necessaria, al Protocollo Generale del Comune di Avellino, Piazza del Popolo n. 1, Avellino, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio prossimo. Potranno farlo mediante raccomandata A/R o mediante consegna a mano presso il predetto Ufficio indirizzata al Settore IV “Gestione del Patrimonio dell’Ente”.

Sono ammesse a partecipare alla procedura tutte le persone, fisiche o giuridiche, in possesso della capacità di vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Settore Patrimonio provvederà a comunicare il giorno in cui si procederà all’apertura delle buste ricevute, attraverso un avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente entro 5 giorni dalla scadenza del bando. La vendita degli immobili dovrà avvenire obbligatoriamente per un prezzo pari o superiore a quello fissato dall’Amministrazione Comunale e riportato nel bando. E’ consentita la partecipazione di Agenzie autorizzate.

L’avviso completo con tutte le indicazioni, è disponibile sul sito del Comune di Avellino, nella sezione “in Evidenza”, al link https://www.comune.avellino.it/pdf/news/news_2059_20250613_2.pdf. Qui sono disponibili anche le schede contenenti gli allegati dettagliati con l’indicazione del singolo bene in vendita, del valore, dei dati catastali e delle relative note.

«E’ nostra intenzione – spiega il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – spingere concretamente sulla vendita dei bei inseriti nel nostro piano delle alienazioni. A tale scopo, è necessario fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni del caso per l’accesso all’asta e per la conoscenza delle opportunità a disposizione. Auspichiamo – conclude la fascia tricolore – che le adesioni possano essere numerose, tanto per la valorizzazione e l’utilizzo dei beni inseriti nel Piano, quanto per le positive ricadute economiche che tali operazioni avrebbero sulle casse del Comune».

«Quest’anno, l’Amministrazione comunale intende seguire ed accompagnare l’intera procedura di alienazione, favorendo una maggiore divulgazione delle notizie inerenti il piano e supportando, attraverso gli uffici, eventuali acquirenti nell’adesione all’asta che abbiamo bandito. – aggiunge l’assessore al Patrimonio di Palazzo di Città, Assuntina Iannaccone - Allo scopo, l’ente è pronto ad accompagnare, anche fisicamente, chi sia interessato, in visite e sopralluoghi conoscitivi, affinché le opportunità di acquisto possano essere toccate con mano e visionate correttamente».