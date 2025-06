Nasce ufficialmente l’Associazione "Il Lampione della Cantonata" Il 26 giugno la presentazione ufficiale presso il Carcere Borbonico di Avellino

Il 26 giugno 2025, dalle ore 11:00, presso la Sala “Ciriaco De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Lampione della Cantonata”, già attiva da anni come Centro di mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato.

L’evento rappresenta un momento cruciale per dare forma istituzionale a un’esperienza concreta, radicata nei territori e nelle carceri della provincia, che ha saputo coniugare ascolto, giustizia riparativa e promozione del dialogo come strumenti di pacificazione sociale.

Nata per sostenere le vittime e accompagnare percorsi di responsabilizzazione e riscatto, l’Associazione si propone di rafforzare il senso di sicurezza e coesione sociale, anche attraverso la diffusione di pratiche di comunicazione non violenta e la costruzione di ponti tra realtà spesso distanti.

Come sottolinea la Presidente Giovanna Perna, avvocata penalista da anni impegnata anche nelle attività all’interno degli istituti penitenziari, “l’obiettivo è superare la logica sterile del castigo per una logica costruttiva dell’impegno e della corresponsabilità, promuovendo un confronto tra la giustizia della bilancia e della spada e quella dell’ago e del filo”, richiamando le parole di Agnese Moro.

Durante l’incontro verranno raccontate la storia e le radici del “Lampione della Cantonata”, i progetti già avviati e le modalità di collaborazione e sostegno previste per il futuro. L’evento è aperto a istituzioni, operatori del diritto, realtà del terzo settore e cittadini interessati.

Per partecipare è gradita una conferma via email all’indirizzo:

?? lampione.cantonata.av@gmail.com