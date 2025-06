Vertenza ArcelorMittal: incontro con Piantedosi in Prefettura "Il ministro ha ratificato il suo impegno. Advisor al lavoro per una ripartenza"

Le sigle sindacali hanno incontrato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per la vertenza ArcelorMittal in Prefettura ad Avellino. "Il ministro ha ratificato il suo impegno, già promesso nel precedente incontro. Ha recepito tutte le nostre istanze contestualizzandole ad una fase avanzata rispetto alla prima interlocuzione, non definita, ma attenzionata in un work in progress. - ha spiegato Luigi Galano, segretario generale di FIM-CISL Irpinia-Sannio - L'impegno che ha preso è quello di fare le giuste e dovute pressioni alla ministro Calderone per fare in modo che il periodo di carenza, quei 3 mesi famosi di vacatio da cui parte il tempo, dalla sottoscrizione dell'accordo fino alla prima erogazione in busta paga dell'ammortizzatore sociale, possano essere quanto più brevi possibile lasciando spazio e modo ai professionisti di proseguire il loro lavoro. Abbiamo chiesto di finalizzare gli sforzi affinché il papabile investitore finalmente si concretizzi e si sveli. Il ministro ci ha detto che, pur supervisionando l'operazione, preferisce, come giusto che sia, lasciare il lavoro ai professionisti, quindi agli advisor che stanno già lavorando".

"Ottimo lavoro in sinergia da parte delle istituzioni"

"Siamo arrivati a questo appuntamento dopo cento giorni di mobilitazione con i lavori sollecitati a proporre un modello secondo il quale venisse privilegiata l'occupazione e il ripristino del sito di Luogosano. - ha rimarcato il segretario generale di FIOM-CGIL Avellino, Giuseppe Morsa - Andremo a quell'incontro chiedendo che possa essere implementato un periodo di cassa integrazione, quindi senza licenziamenti. Ci sono ancora 6 mesi a disposizione per far sì che gli advisor completino il lavoro e si passi alla reindustrializzazione con un nuovo imprenditore che possa investire a Luogosano, dove trova lavoratori qualificati e ambiente sostenibile. Un ottimo lavoro che ha visto in sinergia l'impegno delle istituzioni locali, politici, sindaci e organizzazioni sindacali e soprattutto lavoratori che hanno vissuto un periodo molto dedicato. Per loro c'è il massimo impegno".

"La presenza del ministro è un ulteriore segnale"

"Ormai sono cento giorni che siamo al fianco dei lavoratori e dei sindacati per centrare una soluzione. - ha aggiunto il sindaco di San Mango sul Calore, Teodoro Boccuzzi - Si è fatto fronte comune, stare insieme in questa battaglia. Già martedì erano arrivate notizie abbastanza positive. E anche oggi la presenza del ministro in Prefettura è una notizia positiva nel percorso".