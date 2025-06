Gestione rifiuti, i comuni acquistano le quote di Irpiniambiente: svolta storica Il commento dell'Ugl: cambiamento storico nella gestione dei rifiuti in Irpinia

E' un cambiamento storico nella gestione dei rifiuti in Irpinia. Lo confermano l’UGL e tutti i lavoratori, che accolgono con entusiasmo e grande soddisfazione questa svolta che attendevano da anni tappa fondamentale di un percorso portato a compimento nonostante numerosi ostacoli incontrati.

La riforma della governance del ciclo integrato dei rifiuti in Irpinia rappresenta davvero una svolta storica.

Dopo anni di attese e ostacoli, conferma in una nota Nunzio Marotta (Ugl) - si passa da un modello centralizzato a una gestione più partecipata e comunale, con l’obiettivo di avvicinare il servizio ai cittadini e renderlo più efficiente.

Cosa cambia con il nuovo assetto

Il nuovo assetto prevede che i Comuni acquisiscano quote della società Irpiniambiente, che diventerà il gestore pubblico del ciclo integrato dei rifiuti per l’intero ambito territoriale. Questo passaggio è stato reso possibile anche grazie al parere favorevole dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha riconosciuto la validità del percorso intrapreso.

L’obiettivo condiviso da tutte le istituzioni coinvolte è quello di costruire un modello di governance più sostenibile, trasparente e vicino alle esigenze delle comunità locali.

Il ruolo decisivo dei comuni

La novità principale è che saranno i Comuni a subentrare nella nuova governance, con Irpiniambiente che diventerà una società a controllo comunale. Al contempo, la Provincia concentrerà le proprie risorse su altri servizi tramite una nuova società strumentale interamente partecipata.

Questo nuovo assetto, in linea con le direttive regionali, mira a migliorare trasparenza, efficienza e sostenibilità del servizio. Una gestione più distribuita e attenta alle specificità territoriali potrebbe tradursi in benefici concreti per i cittadini.