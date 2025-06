Avellino, un'aula intitolata in memoria del giudice Vincenza Cozzino Il 4 luglio la cerimonia di intitolazione al palazzo di Giustizia di Avellino

di Paola Iandolo

Ad un anno dalla sua scomparsa, l’aula dove per anni ha celebrato le sue udienze come giudice monocratico sarà intitolata alla memoria di Vincenza Cozzino, il magistrato deceduto il 4 luglio scorso, dopo aver combattuto per due mesi dopo un malore improvviso. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, venerdì 4 luglio ci sarà una messa in suffragio celebrata dal vescovo di Avellino Arturo Aiello nell’ Aula Magna “Rosario Livatino”, preceduta dalla cerimonia di intitolazione dell’aula, al primo piano del Palazzo di Giustizia.

La presidente del Tribunale di Avellino, Francesca Spena, ha voluto ricordare come la compianta giudice Cozzino he ” ha svolto le proprie funzioni con serietà, impegno e senso delle istituzioni, sia in qualità di giudice monocratico che come componente deI Collegio della Prima Sezione Penale, guadagnandosi il rispetto e la stima unanime dei colleghi, della classe forense e del personale amministrativo”.