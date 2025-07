Avellino accoglie le spoglie di Fiorentino Sullo e sua moglie Al Rosario per la cerimonia arrivano Fontana e Piantedosi

Per iniziativa della fondazione ‘Fiorentino Sullo’ e del Comune di Avellino, con l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, giovedì 10 luglio alle ore 12, presso il Santuario del SS.Rosario ,in corso Vittorio Emanuele ad Avellino, giungeranno le spoglie di Fiorentino Sullo e di sua moglie Viretta de Laurentiis, che - dopo la Santa Messa- saranno deposte nel monumento funerario collocato nella parte storica del cimitero di Avellino .

Fiorentino Sullo fu deputato alla Costituente, parlamentare per nove legislature, più volte ministro, consigliere di Stato.

Alla cerimonia interverrà il Presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Il governo sarà rappresentato dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

Chiunque lo desideri può unirsi a questo momento di preghiera.