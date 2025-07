A San Pietro di Montoro il festival canoro in memoria di Pietro Parrella Terza edizione di “Cantiamo per Pietro” tra musica, giovani talenti e solidarietà

Una serata all’insegna della musica, della memoria e della solidarietà animerà questa sera, alle ore 20.30, la frazione San Pietro di Montoro, con la terza edizione del Festival Canoro “Cantiamo per Pietro”.

Un evento che va oltre la semplice esibizione musicale e si carica di un forte valore emotivo, nel ricordo di Pietro Parrella, giovane montorese scomparso prematuramente a causa di una grave malattia, affrontata con straordinaria forza d’animo e con un sorriso che ha lasciato il segno in quanti lo hanno conosciuto.

Il palco accoglierà bambini e ragazzi, che – accompagnati dal vivo dalla band diretta dal Maestro Vecchiariello – interpreteranno brani che parlano di vita, speranza e coraggio. Un momento di espressione artistica e di crescita per i più giovani, ma anche un modo per tenere viva la memoria di Pietro, trasformando il dolore in un messaggio collettivo di resilienza e vicinanza.

Il festival è promosso dall’associazione Cittadini Attivi Montoro, in collaborazione con il gruppo I Nodi d’Amore e l’Istituto Comprensivo “A.F. Galiani”. In pochi anni, l’iniziativa è diventata un appuntamento molto atteso e partecipato da tutta la comunità.

Non solo ricordo, ma anche impegno concreto: parte del ricavato della serata sarà devoluto alla ricerca sulle malattie rare e alla creazione di una borsa di studio intitolata a Pietro, destinata agli studenti dell’Istituto Galiani.

Un’occasione per stare insieme, cantare e testimoniare che, anche nel dolore, la musica può diventare una voce di speranza.