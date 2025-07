German-Italian Economic Forum di Berlino: La Zes unica protagonista L'autorizzazione unica, semplifica e velocizza l'intero processo autorizzativo

La Zes unica torna al centro del dibattito europeo sulle strategie di investimento e innovazione sostenibile.

Si è tenuto oggi presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino il German-Italian Economic Forum 2025, dal titolo “Investing to Shape the Future of Logistics and Deep&Climate Tech”, promosso dalla Camera di Commercio italiana per la Germania con il patrocinio dell’Ambasciata e in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency.

Il forum, inaugurato con un intervento dell’Ambasciatore Fabrizio Bucci, ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali provenienti da Italia e Germania per discutere di logistica, deep tech e transizione verde, con uno sguardo alle nuove sinergie europee per lo sviluppo industriale.

La Zes unica ha rappresentato uno degli argomenti al centro del confronto.

In particolare, sono state illustrate ai numerosi operatori economici presenti le straordinarie opportunità offerte dalla Zes unica, tali da renderla un’area appetibile agli investitori di tutto il mondo, soprattutto in questo momento di incertezza globale.

Grande apprezzamento é stato espresso per l’autorizzazione Unica, che semplifica e velocizza l’intero processo autorizzativo, riducendo drasticamente i tempi per avviare nuovi investimenti.

Il messaggio lanciato da Berlino è chiaro: la Zes Unica viene riconosciuta come best practice per la sburocratizzazione, divenendo un’area di grande interesse per gli investitori europei impegnati nello sviluppo di soluzioni green, infrastrutture avanzate e tecnologie di frontiera.

Un’occasione concreta per costruire un futuro in cui crescita economica, innovazione e transizione climatica viaggiano insieme.