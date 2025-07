Ilaria Cucchi: "Francesca Albanese, siamo con te" Lanciata una petizione per la sua candidatura al premio nobel per la pace

Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati, è una voce al servizio del diritto internazionale. Se non abbiamo ancora perso la speranza per un orizzonte di giustizia e di pace, è grazie al lavoro instancabile di persone come lei. È soprattutto grazie a lei".

Lo scrive convintamente in una nota Ilaria Cucchi.

"Gli attacchi e le intimidazioni che sta subendo in queste ore, a partire dal governo degli Stati Uniti, sono indegni e totalmente inaccettabili. Per questo, è il momento di farci sentire e sostenerla, più forte che mai.

Insieme ai colleghi di Alleanza Verdi Sinistra, abbiamo lanciato una petizione per la sua candidatura al premio nobel per la pace.

Firmarla è un gesto simbolico ma anche concreto, perché è un modo per riaffermare che la società civile è dalla sua parte, dalla parte dei diritti. (La trovate su mettilafirma. it). Francesca, siamo con te...