Atripalda: riqualificati i punti sportivi in periferia Da via Tiratore a contrada Ischia, ora lo sguardo rivolto ad Alvanite

Così come annunciato nelle linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione Comunale, continua la riqualificazione dei punti sportivi in periferia". Nota del Comune di Atripalda sulle pagine ufficiali social con l'assessore allo sport, Antonio Guancia. "Dopo il campetto di via Tiratore, convertito in un’area fitness frequentata dall’intera provincia, e il campetto di contrada Ischia, ripristinato dopo atti vandalici, è stato quasi completato l’intervento di manutenzione del campetto nel quartiere Appia. A settembre, poi, verrà ripristinato anche il manto così da garantire agli sportivi un impianto eccellente. Prossimamente sarà il turno del campetto ad Alvanite. Insieme, un passo alla volta".