Avellino, la città si prepara per i festeggiamenti in onore di Sant'Anna Le celebrazioni nella Chiesa Cattedrale di Avellino dal 23 al 25 luglio

di Paola Iandolo

Con profonda devozione e spirito di comunità, la Diocesi di Avellino, attraverso la Parrocchia Santa Maria Assunta della Chiesa Cattedrale, annuncia i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Anna, patrona delle madri, delle gestanti, delle famiglie e delle donne che desiderano avere figli. Un appuntamento annuale molto sentito dalla cittadinanza, che si rinnova anche quest’anno dal 23 al 26 luglio 2025. Le celebrazioni si svolgeranno nella splendida cornice della Chiesa Cattedrale di Avellino, nel cuore di Piazza Duomo.

«Con animo colmo di gioia – scrive don Pasquale, parroco della Cattedrale – ci apprestiamo a celebrare la solennità di Sant’Anna, nostra amata patrona e custode delle famiglie, delle madri, delle gestanti e di tutte le donne che desiderano il dono della maternità. Un appuntamento che rinnova la nostra fede e rinsalda i legami della comunità sotto il suo sguardo materno.

In considerazione della crescente partecipazione dei fedeli, delle mutate condizioni climatiche e della limitata capienza della Chiesa del Rifugio, le celebrazioni di quest’anno si svolgeranno nella Chiesa Cattedrale, per consentire a tutti di vivere questi momenti in raccoglimento e sicurezza. Vi invito a partecipare con cuore fiducioso al Triduo di pre-parazione, dal 23 al 25 luglio, e alle solenni celebrazioni che seguiranno, affinché, sostenuti dall’intercessione di Sant’Anna, possiamo crescere nella speranza, nella fede e nella carità».