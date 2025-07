Sant'Anna, celebrazioni al Duomo: "Crescano fede e speranza ad Avellino" Avellino, Don Pasquale Iannuzzo: è la nostra amata patrona, ecco il programma

"Carissimi fedeli, con animo colmo di gioia e devozione ci apprestiamo a celebrare la solennità di Sant’Anna, nostra amata patrona e custode delle famiglie, delle madri, delle gestanti e di tutte le donne che desiderano il dono della maternità. Un appuntamento che rinnova la nostra fede e rinsalda i legami della comunità sotto il suo sguardo materno". Così Don Pasquale Iannuzzo invita i fedeli a prendere parte a messe e celebrazioni in onore della Santa. Un appuntamento, quello in onore di Sant'Anna, che porta nel capoluogo irpino tantissimi fedeli.

"In considerazione della crescente partecipazione dei fedeli, delle mutate condizioni climatiche e della limitata capienza della Chiesa del Rifugio, le celebrazioni di quest’anno si svolgeranno nella Chiesa Cattedrale, per consentire a tutti di vivere questi momenti in raccoglimento e sicurezza. Vi invito a partecipare con cuore fiducioso al Triduo di preparazione, dal 23 al 25 luglio, e alle solenni celebrazioni che seguiranno, affinché, sostenuti dall’intercessione di Sant’Anna, possiamo crescere nella speranza, nella fede e nella carità. Con paterna benedizione, don Pasquale". Così Don Pasquale spiega il perchè del trasferimento della statua e messe nella chiesa Cattedrale. Mercoledì 23 luglio ci sarà la consueta giornata dedicata alle mamme e alle gestanti: alle 18.30 ci sarà il rosario e alle 19 la messa, con la consueta benedizione delle mamme in attesa. Giovedì 24 messa e rosario agli stessi orari del mercoledì, per un appuntamento liturgico dedicato a famiglie, nonni e anziani. Venerdì' 25 luglio sempre alle 18.30 il Rosario Meditato e alle 19 la messa dedicata alle coppie che desiderano avere figli e alle donne sterili. Sabato 26 luglio Sante Messe alle ore: 7, 8, 9, 10.30, 12 e 19 con la consueta benedizione di bambini, nonni e famiglie . Alle 20.30 si terrà la benedizione e attesissima alzata del Pannetto in piazza della Libertà.