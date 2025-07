Chiude la galleria di Solofra: "Sarà caos sul Raccordo e un inferno sulla Turci" Per consentire il transito dei tir di pomodori dal 4 agosto scatta il dispositivo

Chiude la galleria di Solofra sul Raccordo Avellino Salerno ed il caos è servito. Dal 4 agosto al 6 settembre 2025 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 la circolazione sarà consentita solo ai tir per il trasporto dei pomodori, alle ambulanze e ai mezzi di emergenza. Sarà proprio l’Anas a provvedere al regolare svolgimento della circolazione allestendo proprie postazioni lungo tutto il tratto interessato.

"E' l'ennesimo schiaffo per la popolazione della Valle dell'Irno da 4 anni alle prese con una scelta che carica sulle strade provinciali il traffico- spiega Alfredo Galdieri Avs Montoro -. Siamo esasperati. Il raccordo, la galleria sono eterne incompiute. Ma d'estate i pericoli sono maggiori per caldo, cantieri, galleria e traffico intenso. Una situazione insostenibile che rende pericoloso il passaggio delle auto sulla viabilità alternativa e lungo un raccordo che resta un percorso ad ostacoli".

Anas ha detto no alla deviazione dei tir sull'A16

Avrebbe voluto evitare .la chiusura della Galleria il sindaco di Solofra Nicola Moretti almeno per questo anno. La presenza di interventi più importanti lungo la Napoli-Bari, all’altezza di Monteforte per grossi lavori lungo quell’arteria, in fase di realizzazione , non ha consentito di dirottare il transito dei tir sull'A16.

Caos sulle strade locali per la viabilità alternativa

“Non ho potuto fare altrimenti – spiega il Sindaco Moretti – Purtroppo la chiusura si è resa necessaria anche se speravo potesse essere evitata. Il fatto che anche un tratto dell’arteria che ricade nel comune di Monteforte della Napoli- Bari sia interessato da un intervento fondamentale, in fase di svolgimento, non mi ha consentito di perseguire il mio obiettivo di non chiudere la Galleria Monte Pergola"

La Galleria Monte Pergola è stata realizzata 70 anni fa, cioè negli anni 60 ma l’Anas, nel rispetto del cronoprogramma, ha in più occasioni annunciato che entro luglio del 2026 i lavori saranno ultimasti e la galleria sarà riconsegnata.

Chiude la Galleria Monte Pergola

Nel dettaglio, la nuova regolamentazione della circolazione prevedrà, nella fascia oraria 10.00-14.00 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi e prefestivi): l’estensione della libera circolazione nel tunnel – in direzione di Salerno – anche a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose od infiammabili; per motivi di sicurezza, nella medesima fascia oraria, l’interdizione totale del transito in direzione di Avellino, con deviazione della circolazione lungo percorsi alternativi individuati in loco. Durante questo periodo, Anas garantirà un presidio straordinario in corrispondenza dello svincolo di Solofra. Nelle altre fasce orarie, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi, il transito tornerà ad essere regolamentato secondo il dispositivo ad oggi in vigore.