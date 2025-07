Movida Avellino, pronta a partire la Ztl tra viale Italia e via De Concilis Solo di sera nei week end. Si attende l'ok definitivo

Una maxi zona a traffico limitato per consentire sicurezza in centro città ad Avellino nei fine settimana. Prove tecniche di funzionamento, tra il primo tratto di Viale Italia e via De Concilis, per i varchi che segnaleranno ufficialmente l'istituzione della ZTL nelle strade della movida estiva, come già accade nel centro storico.

La Ztl in centro

Si allarga la mappa della Ztl per la movida d'estate nel capoluogo irpino. La giunta aveva detto sì lo scorso maggio, alla proposta del questore Pasquale Picone, che punta a garantire ordine e sicurezza, e circolazione rapida ed efficace dei controlli nel cuore di Avellino.

Si allarga la Ztl

La Ztl si amplia a ridosso del Corso Vittorio Emanuele. Nello specifico il nuovo provvedimento punta a rendere pedonali, temporaneamente e di sera nel week endo, anche via De Concilij e il primo tratto di viale Italia,.

Orari variabili e varchi come nel centro storico

Nei prossimi giorni o per fine mese, si attende l'ordinanza che renderà attivi i varchi installati. Probabilmente si adotterà il modello già visto negli ultimi anni, nel corso del periodo estivo, nel centro storico.