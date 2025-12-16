Avellino: stalking e aggressione all'ex, due condanne e un'assoluzione La decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti di tre imputati

Due anni e cinque mesi per un giovane di 26 anni di Avellino accusato di stalking e aggressione ai danni della ex e del suo nuovo fidanzato. Assolto uno dei presunti complici, condannato invece ad un anno un terzo imputato.

La decisione del giudice monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti di tre imputati, tutti avellinesi, a partire dal ventiseienne, difeso dall'avvocato Costantino Sabatino, gli altri due difesi dall’avvocato Gerardo Santamaria, rispondevano solo del concorso nelle lesioni aggravate, ovvero dell’episodio ai danni della ex fidanzata del ventiseienne e di un ragazzo che frequentava, entrambi refertati con una prognosi di dieci giorni.

La parte offesa era rappresentata dall’avvocato Francesco Pugliese. La vicenda ricostruita dalle indagini della Procura di Avellino, aveva preso avvio nell’aprile del 2024, quando la ventenne del capoluogo, aveva deciso di rompere la relazione che durava dal 2019 con il giovane, che da quel momento in due occasioni prima l’avrebbe minacciata di morte e poi aggredita insieme ad un suo amico.