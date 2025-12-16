Giovedì 18 dicembre, alle ore 15.30, presso la palestra dell'istituto Amabile di Avellino, ci sarà un'esibizione di tutti i bambini dell'istituto G. Cipolletti di Avellino. Sul palco rappresenteranno “Wrapped in a Christmas hug”, con un ospite davvero speciale, il giovane talentuoso trasformista Carmine De Rosa, che terrà compagnia agli ospiti con le sue grandi performance.
"Wrapped in a Christmas hug" di scena all'istituto Amabile di Avellino
Ci sarà un'esibizione di tutti i bambini dell'istituto G. Cipolletti di Avellino
Avellino.