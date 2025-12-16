Frana a Difesa Grande, Maraia: "Arpac tempestiva, il comune faccia la sua parte"

L'onorevole Generoso Maraia si dichiara soddisfatto per la celerità con cui l'Arpac ha predisposto il sopralluogo della frana che sta interessando il lato nord-est della Discarica.
"L'Arpac ha dimostrato di prendere sul serio la mia segnalazione con un intervento tempestivo ma di sicuro non esaustivo perché dal verbale non emerge alcuna attività di prelievo campioni di terreno nel punto in cui ê stato accertato lo smottamento di un terrapieno armato.
Se non l'ha fatto l'Arpac qualcuno dovrà pur farlo e chi meglio del Comune di Ariano che può analizzare i terreni oggetto della segnalazione.
É quello che chiedono alcuni residenti di Difesa Grande, fare chiarezza su una frana che va avanti da almeno un decennio ed é quello che anche io continuerò a chiedere alle autorità competenti di vigilare su quanto prescritto dall'Arpac: 1) monitorare il cedimento dei terreni interessati per un fronte di 70/80 metri lineari, delle terre armate coinvolte e della stradina di servizio franata, 2) adottare opportune e idonee misure di contenimento e ripristino delle aree coinvolte".