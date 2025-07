Avellino, appello del Commissario ai cittadini: destinate 5 x mille al Comune L'appello alla cittadinanza

La situazione delle casse comunali della città di Avellino è allo studio del commissario straordinario Giuliana Perrotta, che tramite un comunicato stampa questa mattina ha invitato i cittadini residenti con il seguente messaggio:

"Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente, ad invarianza di carico fiscale, di destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale e, fra essi, il Comune di Avellino. Si rivolge, pertanto, un appello alla sensibilità dei cittadini, che ancora non hanno provveduto a destinare la quota del 5 per mille, affinchè scelgano di devolverla a favore di questo Ente per il miglioramento dei servizi sociali locali. Una particolare sollecitazione viene rivolta ai professionisti del settore (commercialisti — CAF ecc...) per il raggiungimento del miglior risultato possibile. "

Il Commissario è già entrato nell'operatività con l'operazione tagli incontrando i revisori dei conti . Stamane i primi tagli e nel mirino ci sono eventi, contributi e manifestazioni. Si preannuncia per la città capoluogo una inversione di tendenza rispetto alle spese del recente passato con una rigorosa applicazione tecnica nei diversi procedimenti amministrativi