Avellino. Alzata del Pannetto dell'Assunta: non un semplice corteo Un vero e proprio atto d'amore e di appartenenza

Non un semplice evento da calendario, non un semplice corteo. L'Alzata del Pannetto della Madonna, che si svolge nel giorno di Sant'Anna, ha un profondo e radicato significato, spirituale e culturale: è un vero e proprio atto d'amore, di appartenenza e di affidamento che da più di 300 anni gli avellinesi rivolgono alla Mamma Celeste, un popolo che mostra con orgoglio le proprie radici, espressione della "Filiale devozione", per annunciare con gioia l'inizio della festa Patronale di Avellino.

L'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione rende noto il programma:

Sabato 26 luglio è alle porte: alla fine della Santa Messa in onore di Sant' Anna, che quest'anno si celebrerà in Cattedrale, i fedeli sono invitati a radunarsi in piazza Duomo, preferibilmente entro le 19.45 di tale giorno; alle ore 20.00, il Pannetto uscirà dalla Chiesa dell'Arciconfraternita, segnando l'inizio del Corteo, cui prenderanno parte i membri dell' Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, le autorità civili e militari e i fedeli; ad arricchire il corteo, ci saranno anche i figuranti del Palio Della Botte, con sbandieratori e tamburieri.

Il corteo percorrerà le seguenti strade del centro storico: via Duomo, piazza Amendola, via Nappi, via Episcopio, passaggio dinanzi alla Chiesa di Sant'Anna, via Rifugio, per raggiungere Piazza Libertà.

Giunti nella piazza centrale, ad attendere il Corteo vi sarà il vescovo della diocesi di Avellino Arturo Aiello, con i fedeli e le alte cariche istituzionali. A quel punto, il vescovo impartirà la Benedizione e, a seguire, avverrà la tradizionale Alzata del Vessillo della Celeste Patrona, che verrà posizionato all'inizio di "Via Nappi" e resterà esposto alla cittadinanza per tutta la durata dei festeggiamenti.

È quasi tutto pronto per l'inizio della festa patronale: un totale e doveroso omaggio alla Celeste Regina che si protrae da secoli, da parte del Pio sodalizio dell' Immacolata e di tutte le generazioni di cittadini che si sono susseguite onorando degnamente la Madonna, chiedendoLe grazie e protezione.