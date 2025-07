Avellino: bilancio approvato, c'è lo spettro dissesto da scongiurare Delibera commissariale esecutiva: 27 milioni di disavanzo

Il rendiconto di gestione 2024, bocciato due volte (l'ultimo voto negativo è risultato decisivo per la chiusura dell'amministrazione Nargi) è stato approvato dalla segretaria comunale e commissaria ad acta, Maria Luisa Dovetto. Sono 27 i milioni di disavanzo e ne occorrono 9 per rientrare nei parametri. L'immediata esecuzione della delibera commissariale ha aperto, di fatto, la nuova fase con lo spettro dissesto da scongiurare nei prossimi cinque mesi. Con una nota ufficiale il Comune ha precisato sull'invito "ai cittadini di destinare una quota infinitesimale del gettito fiscale, il 5x1000, che altrimenti andrebbe in un fondo indistinto, alle attività da ognuno svolte nei campi più diversi ma tutti attinenti a finalità socio-assistenziali": si legge nel comunicato. "Il Comune di Avellino ha inteso, quindi, richiamare l'attenzione dei cittadini sulla possibilità di destinare tali fondi - peraltro ipotetici, di entità molto contenuta e che certamente non possono essere impiegati per finalità diverse rispetto a quelle legate alle attività svolte dai servizi sociali - a favore delle categorie più fragili della nostra Comunità". Sulla questione finanziaria nella nota si conferma unicamente il lavoro di questi giovani, ovvero l'attenta analisi di atti e documenti al fine di una esatta valutazione della situazione complessiva.