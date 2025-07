Quindici: proroga di 6 mesi a commissione straordinaria Ecco quanto emerso dal Consiglio dei Ministri tenuto in giornata

"Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha deliberato la proroga di sei mesi dell'affidamento della gestione del comune di Quindici, in provincia di Avellino, a una commissione straordinaria, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267". Ecco quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri, tenuto in giornata. Nel marzo del 2024, il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ordinò la sospensione, con effetto immediato, dei Consigli Comunali di Monteforte Irpino e Quindici, nelle more della formale adozione, da parte del Presidente della Repubblica, del provvedimento di scioglimento degli organi di due Comuni.