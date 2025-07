Vandali in azione in via Fricchione: idrante antincendio divelto e srotolato Avellino, ennesimo raid vandalico nella zona a ridosso del teatro Gesualdo. L'allarme dei residenti

Ennesimo raid vandalico in via Fricchione ad Avellino. Nella zona a ridosso di piazza Castello e del teatro Gesualdo ad Avellino, tra le camere e corrodoi urbani progettati per un'architettura integrata per il Comunale della città, ignoti hanno divelto e srotolato un idrante, danneggiando la cabina antincendio. Le immagini sono state registrate nel pomeriggio di ieri e confermano lo stato dell'area.

Zona terra di nessuno

L'episodio ha causato indignazione tra chi vive e lavora in zona. L'impianto è strategico e necessario per la sicurezza della zona, un danno arrecato al bene comune da ignoti che ancora una volta colpiscono indisturbati. L'area è diventata da anni terra di nessuno. I residenti chiedono maggiori controlli, soprattutto di notte. Anche l'area parcheggio coperto del teatro Gesualdo troppo speso diventa ricettacolo di sporco e degrado.

Urina e degrado nella galleria-porticato

Ma non solo. Nella zona molto spesso, soprattutto nel porticato che collega via Circumvallazione a via Fricchione in tanti urinano e sporcano, senza ritegno. Le zone più appartate della galleria si sono trasformate in comodo vespasiano per i soliti incivili che non evitano di urinare indisturbati.