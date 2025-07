Autista difende donna aggredita: "Grazie Pasquale, il tuo coraggio un esempio" Avellino, Il commento del consigliere regionale Livio Petitto

"Nelle scorse ore, presso l’Autostazione AIR di Avellino, si è verificato un gravissimo episodio di violenza ai danni di una donna. In mezzo al silenzio e alla paura, un uomo ha deciso di non voltarsi dall’altra parte, intervenendo con prontezza e coraggio: si tratta del mio amico Pasquale Sperduto, autista dell’AIR, che ha messo al sicuro la vittima, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. A lui, vero e proprio eroe, va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la comunità irpina. Il suo gesto non è solo un atto di coraggio, ma un esempio altissimo di senso civico e umanità. In un momento storico in cui spesso si assiste a violenze nell’indifferenza generale, la reazione di Pasquale dimostra che esistono ancora professionisti seri che effettuano un servizio pubblico per la collettività, animati da responsabilità e solidarietà. Alla donna aggredita va tutta la mia vicinanza, con l’impegno concreto a rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici e a garantire che le nostre città siano spazi di tutela e rispetto. Grazie, Pasquale. Il tuo nome oggi è simbolo di dignità e coraggio". Il commento del consigliere regionale sul grave episodio di violenza avvenuto ieri, 24 luglio, presso l'Autostazione di Avellino.