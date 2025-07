Donazione organi e malattie rare: l'Irpinia si prepara alla ciclopedalata 2025 Un appuntamento annuale che riesce ad unire le comunità dei paesi irpini attraversati

Aps "L’Irpinia per la vita - Io dono", presieduta da Giambattista Capasso, terrà una conferenza stampa di presentazione della X edizione della giornata irpina di sensibilizzazione per la donazione degli organi e malattie rare e della passeggiata ciclistica “Io dono L’Irpinia per la vita” in programma il prossimo 10 Agosto 2025.

La conferenza, giovedì 31 Luglio 2025 alle ore 12.00 al dircolo della Stampa di Avellino, coordinata dal giornalista Gianni Colucci- Saranno presenti le rappresentanze degli enti territoriali e non, le associazioni del volontariato partners dell’iniziativa.

L’incontro sarà occasione per diffondere il messaggio della iniziativa sull’importanza della donazione degli organi, nonché prevenzione e cura delle malattie rare. Inoltre, verranno presentati gli aspetti organizzativi della ciclopedalata, affermatasi come un appuntamento annuale che riesce ad unire le comunità dei paesi irpini attraversati, nel messaggio di solidarietà, salute e valorizzazione del territorio, diffondendo in questo anno un appello di pace e speranza.