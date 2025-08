Cervinara, bimbo di 3 anni rischia di morire: salvato dal poliziotto eroe Cervinara, il sindaco: encomio solenne per Vincenzo Iuliano

La comunità di Cervinara ringrazia e plaude al poliziotto eroe che ha salvato la vita di un bimbo di tre anni. A raccontare quanto avvenuto in paese è la sindaca Caterina Lengua . "Ci sono momenti nella vita in cui siamo costretti a confrontarci con l'inevitabile. Momenti in cui tutto sembra ormai deciso. Eppure, anche nell'ora più buia, basta un'unica, coraggiosa scelta per varcare il confine che separa la vita dalla morte. Basta un gesto che nasce dal cuore, dal coraggio o semplicemente dalla necessità di fare qualcosa di buono per diventare un eroe del nostro tempo.- racconta Lengua-. È esattamente quel che è accaduto, pochi giorni fa, a Vincenzo Iuliano nostro concittadino, amico di tutti noi e,soprattutto, poliziotto di lunga esperienza e di riconosciuta professionalità.

Intervento salva vita in pochi minuti

"Nella quiete di un tardo pomeriggio d'estate, libero dal servizio, sente arrivare, dall'esterno della sua abitazione, urla disperate di alcune donne. Accorre e prontamente interviene in soccorso di un bambino di tre anni che, poco prima, mentre giocava in piscina assieme ad altri bambini, aveva rischiato di annegare. La situazione era drammatica, il bambino era diventato cianotico, non c'era tempo di aspettare l'arrivo dell'ambulanza. Vincenzo, di fronte ad una mamma pietrificata dal terrore di perdere l'adorato figlio, non ha esitato e con lucidità ha praticato la manovra necessaria a strappare il bambino da una morte sicura".

Encomio solenne e ringraziamenti per Iuliano

"Consapevole del valore del gesto compiuto, a nome dell'Amministrazione comunale, certa di interpretare i sentimenti dei familiari del bambino e di tutta la comunità di Cervinara, desidero esprimere profonda ammirazione e sentita riconoscenza a Vincenzo Iuliano. L'ho fatto personalmente domenica sera, desidero farlo oggi pubblicamente. Il suo coraggio, la lucidità della sua azione tempestiva ed il senso del dovere che va ben oltre l'orario di servizio ha permesso di sottrarre alla morte il piccolo, ormai privo di sensi, rianimato con prontezza e professionalità ancor prima dell'arrivo dei soccorsi. Per questo, è mio intendimento conferire, nei prossimi giorni, a Vincenzo Iuliano un Encomio solenne in segno di riconoscimento per il suo coraggio e per la sua dedizione al servizio della comunità." Conclude Lengua.