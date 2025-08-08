Mamma Schiavona: meta di fede e devozione profonda in Italia

Mamma Schiavona meta di devozione a conferma del suo ruolo storico, che la vuole come il primo luogo di culto, dedicato a Maria, che esercitò fin dall’epoca medievale un fortissimo richiamo per i pellegrini di tutta Italia e non solo.
Sono tanti i pellegrinaggi a Montevergine per rendere omaggio a Mamma Schiavona soprattutto in questi giorni.
Centinaia i fedeli che si recano a piedi a Montevergine ed in ginocchio in segno di devozione salgono la scala d ‘ ingresso del Santuario di Montevergine, conosciuta anche come “Scala Santa “di Montevergine Momenti di grande spiritualità per i turisti stranieri che si recano sul Santuario Mariano.